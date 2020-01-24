Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Петербуржцы по-прежнему не воспринимают многоквартирный дом своим имуществом, а ведь они обязаны платить за капитальный ремонт своей собственности. Об этом заявил 24 января первый заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга Сергей Шарлаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Приморский район Петербурга

С 2004 года, когда был принят Жилищный кодекс, собственники обязаны отвечать за свой дом, напомнил чиновник.

«Есть, к сожалению, ощущение, что до сих пор жители не воспринимают многоквартирный дом как своё имущество. Воспринимают только квартиру своим имуществом. На самом деле нам с вами принадлежит всё, что находится в многоквартирном доме, — и кровля, и подвалы, и лифты», — сказал Шарлаев.

Напомним, петербуржцев возмутило двукратное увеличение взносов на капремонт с января 2020 года, которое утвердило правительство города. Теперь плата поднялась с 4−5 рублей за 1 кв. метр до 8−9 рублей. Эксперты в Смольном считают, что и этого недостаточно.

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Сергей Шарлаев признал, что если в 2019 году из городского бюджета в Фонд капремонта многоквартирных домов поступило 4 млрд рублей, то в 2020 году запланировано только 3 млрд рублей, хотя дополнительно 184 млн рублей пойдет по линии КГИОПа на проект реставрации фасадов жилых домов-памятников.

К тому же, отметил чиновник, Петербург, как владелец нежилых помещений в многоквартирных домах, из-за повышения платы тоже «несет обязанность, которая есть у всех собственников», и его траты, с учетом повышения тарифа, увеличатся в 2020 году на 500 млн рублей.

«Поэтому говорить о том, что Санкт-Петербург полностью переложил на жителей затраты на капремонт, — это тоже неверно и некорректно», — считает Шарлаев.