Ярославль, 24 января, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Недовольные результатами деятельности городской администрации ярославские активисты подали заявку на проведение митинга. Заявленной темой указаны отставка мэра Ярославля Владимира Волкова и возврат прямых выборов главы города.

Мэр Ярославля Владимир Волков

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из общественных активистов, организаторы митинга предложили администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля согласовать одну из трёх площадок: Советская площадь, площадь Труда или площадь Волкова. Датой митинга указано 8 февраля. Ранее общественники инициировали сбор подписей под петицией за отставку мэра Ярославля, которую поддержали более 7000 человек.

Напомним, что, как правило, большинство заявок на проведение митингов районной администрацией отклоняется по причине проведения в местах предлагаемого собрания граждан ранее запланированных культурно-массовых мероприятий. В лучшем случае организаторам митингов предлагают площадки вне центральной части города.