Ярославль, 24 января, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Ярославский политолог Александр Миклин выразил недоумение по поводу инициативы мэра Новосибирска Анатолия Локтя, предложившего включить в перечень поправок в Конституцию РФ пункт о прямом избрании руководителей органов местного самоуправления крупных областных центров страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах

«Выборочный подход к такому болезненному для многих граждан России вопросу недопустим. Мэров можно избирать, можно назначать, но принципы формирования органов государственной и муниципальной власти должны быть едины. А если в городе не 1 млн жителей, а 999 тысяч? Почему жители этого города должны иметь другие права? Это дискриминация. Тем более неуместно закреплять это в Конституции», — заявил Александр Миклин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил внести поправку в Конституцию РФ об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. По мнению Локтя, к таким центрам нужно отнести, прежде всего, города-миллионники.