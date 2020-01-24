Прокопьевск, Кемеровская область, 24 января, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В официальной группе администрации правительства Кузбасса в «ВКонтакте» опубликованы фотографии рухнувшего здания вагоноремонтного предприятия в Прокопьевске.

Администрация правительства Кузбасса В Прокопьевске рухнула крыша цеха

Администрация правительства Кузбасса Во время обрушения в здании находились десятки человек

Напомним, сегодня вечером, 24 января, в Прокопьевске обрушилась кровля вагоносборочного цеха. На момент ЧП, в цеху был 41 человек. По официальным данным, пострадал один человек (рассечение брови), от госпитализации он отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь обрушения здания в Прокопьевске — 2400 кв. м. Основной удар пришёлся на вагоны, люди находились в другой части цеха. Завтра утром, 25 января, к работе приступают эксперты. Они будут выяснять причину обрушения и размер ущерба.

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