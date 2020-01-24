Дзержинский район, Калужская область, 24 января, 2020, 19:49 — ИА Регнум. В Калужской области 28-летнему заключенному, отбывающему наказание в колонии строгого режима, может быть продлено пребывание в исправительном учреждении на пять лет за нападение на сотрудника колонии. Об этом 24 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, 9 октября 2019 года осужденный, находясь в помещении жилого блока исправительной колонии, проигнорировал сделанное ему замечание — он был без нагрудного знака и в одежде неустановленного образца. Не желая выполнять законные требования сотрудников службы исполнения наказаний, осужденный ударил одного из них.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) направлено в суд. Ранее мужчина был судим за кражу и разбой, за что ему назначали наказания, не связанные с лишением свободы. В 2013 году этот молодой человек привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении полицейского. По решению суда он провел 4,5 года в колонии. Последний приговор в отношении осужденного был вынесен в 2019 году за совершение преступления против здоровья человека, за которое он сегодня отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.