Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Полтора года колонии поселения и лишение водительского удостоверения на два года. Такое наказание назначил суд в Петербурге водителю городского автобуса за сбитого в центре города пешехода.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус в Петербурге

Как сообщает 24 января объединённая пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении водителя автобуса Александра Васильева и признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла вечером 13 апреля 2019 года около на Т-образном нерегулируемом перекрёстке улиц Александра Невского к Херсонской. Как установило следствие, Васильев, управляя автобусом СПб ГУП «Пассажиравтотранс», проявил преступное легкомыслие. Двигаясь со скоростью порядка 30 км/ч, он начал поворачивать в сторону Невского проспекта, не уступив дорогу пешеходу, и наехал на него. В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП от полученных травм.

«Подсудимый Васильев вину признал полностью», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Суд назначил подсудимому, 1961 года рождения, наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года.

Кроме того, был частично удовлетворён гражданский иск на возмещение морального вреда. С автотранспортного предприятия в взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 млн рублей.

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