Минск, 24 января, 2020, 14:49 — ИА Регнум. При производстве газетной бумаги неопределённость и демагогия недопустимы. Об этом 24 января заявилАлександр Лукашенко, посещая в Шклове госпредприятие РУП «Завод газетной бумаги».

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Шклове

Злополучный инвестиционный проект представлялся руководству республики знаковым, позволяющим убить сразу нескольких зайцев: и дешёвые кредиты под создание инновационного производства привлечь, и создать большой объём дешёвой продукции на экспорт из огромных объёмов дешёвого местного сырья, и социальные проблемы депрессивного региона решить, и республиканский бюджет при этом пополнить.

На практике проект провалился, и Александр Лукашенко, лично санкционировавший его реализацию, накануне финала президентской кампании ищет виновных. За огромные бюджетные расходы и рост госдолга кто-то должен ответить.

Оценивая состояние дел на так и не вышедшем на проектную мощность госпредприятии, Лукашенко распорядился, чтобы «всякая болтовня и размазня» были прекращены, а рынки сбыта готовой продукции (которую ещё только предстоит выпустить) и поставки сырья были чётко определены. Многолетний долгострой, приведённый в состояние пресловутой «потёмкинской деревни», его решительно не устроил.

«90% куда будешь реализовывать? Вот это вы должны знать», — сказал Лукашенко начальнику экспортоориентированного производства.

С экспортом на госпредприятии не сложилось, российский рынок не завоёван. Наоборот: из России поступает основной объём газетной бумаги, на котором работают белорусские издательства.

Лукашенко распорядился «до середины этого года принять решение» по проблемному мегапроекту. В ближайшее время руководитель постсоветской республики, заявивший о готовности «на равных конкурировать» с Россией, рассмотрит также вопросы по аналогичным госпредприятиям деревообрабатывающей, цементной и других отраслей, где масштабные инвестпроекты тоже провалились.

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