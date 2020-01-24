Ярославль, 24 января, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В Ярославле в апреле 2020 года вновь пройдет матч Еврохоккейтура. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Договоренность об этом достигнута с Федерацией хоккея России.

Логотип Еврохоккейтура

«30 апреля на льду «Арены-2000» пройдет вынесенный матч между сборными России и Швеции. Несомненно это признание Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов России. У нас есть площадка для проведения соревнований высокого международного уровня и большой опыт организации игр национальной сборной», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Предыдущий матч состоялся в Ярославле два года назад. Тогда в Ярославле также играли Россия и Швеция.