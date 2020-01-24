Тюмень, 24 января, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В Тюменском государственном университете после ухода Валерия Фалькова в правительство России на пост министра науки и высшего образования назначен временно исполняющий обязанности ректора вуза. Им стала доцент кафедры русского языка Елена Тумакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Врио ректора Тюменского госуниверситета Елена Тумакова

Ранее Елена Тумакова занимала пост начальника управления по образовательной деятельности ТюмГУ. В соответствии с действующим уставом вуза ректор университета назначается министерством из числа кандидатур, рекомендованных Наблюдательным советом вуза. Отмечается, что кандидатуру Елены Тумаковой утвердил лично новый министр науки и высшего образования, вчерашний ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Елена Тумакова является выпускницей Тюменского государственного университета по специальности «Филология». С 2016 года она работает в составе Методической комиссии Минобрнауки по разработке методического обеспечения проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.