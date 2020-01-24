Минск, 24 января, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Белоруссия ищет альтернативу поставкам нефти из России. В настоящее время Минск ведёт переговоры по этому вопросу со всеми участниками мирового рынка. Об этом сегодня, 24 января, во время посещения завода газетной бумаги в Шклове, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко во время встречи с представителями трудового коллектива РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, 24 января 2020 года

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Глава государства уточнил, что в числе этих стран — США, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

«Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента страны.

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Также белорусский лидер добавил, что один из маршрутов альтернативной поставки — через порты на Балтике и таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут — из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. Третье направление также уже опробовано — это поставки через Украину с Чёрного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск будет стремиться к тому, чтобы покупать у России только 30−40% от необходимого объёма нефти. При этом он подчеркнул, что пока Белоруссия не может полностью отказаться от российской нефти, однако будет диверсифицировать поставки.