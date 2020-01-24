Genesis представил полноразмерный внедорожник GV90
Пекин, 24 января, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Китайская автокомпания Genesis представила полноразмерную внедорожную модель GV90, которая может стать серьезным конкурентом BMW X7. Об этом сообщается на сайте Motor1.
Это одна из шести моделей, которые бренд планирует выпустить к 2021 году. Среди них будут внедорожники: GV70, GV80 и GV90.
Стоит отметить, что в последнем отчете компании нет никакой конкретики. В нём есть лишь оценка перспектив на рынке полноразмерных внедорожников. Когда выйдет GV90 на авторынок в отчёте также не говорится. Так что, по всей видимости, это произойдёт не скоро.
Напомним, в начале 2020 года российские дилеры китайского автопроизводителя Genesis подняли стоимость некоторых комплектаций седана Genesis G90 на 50 000 рублей.
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