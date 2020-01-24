Эксперт об аварии в Ярославле: Тормоза отказать не могли
Ярославль, 24 января, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Причиной ДТП с 1 погибшим и 16 пострадавшими в Ярославле не мог стать отказ тормозов автобуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин. Ранее Болтовнин возглавлял региональное агенство транспорта, был главным государственным транспортным инспектором Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус с пассажирами 41 маршрута на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской столкнулся с попутным автобусом, выехал на полосу встречного движения и после ряда столкновений врезался в дерево.
В пользу версии о человеческом факторе говорит и опубликованное видео. Во-первых, еще до аварии автобус № 41 выехал из «своей» полосы и сместился в левый ряд, предназначенный для поворота налево (маршрут следует прямо). Видимо, контроль над машиной был потерян уже тогда. Во-вторых, после столкновения автобус не замедлил движение, а, напротив, начал резко ускоряться. После этого автобус снес светофор и проехал 450 метров по полосе встречного движения, не замедляясь. Остановило его только дерево и стена дома.
Но есть и аргументы против этой версии. По словам очевидца, слова которого приводит «Эхо76», водитель автобуса сигналил, предупреждая встречные машины, и пытался остановить машину об отбойник.
В любом случае, в причинах аварии предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД и прокуратуры, которые также взяли расследование причин ДТП под контроль.