Ярославль, 24 января, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Причиной ДТП с 1 погибшим и 16 пострадавшими в Ярославле не мог стать отказ тормозов автобуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин. Ранее Болтовнин возглавлял региональное агенство транспорта, был главным государственным транспортным инспектором Ярославской области.

Yarnews.net Авария в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус с пассажирами 41 маршрута на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской столкнулся с попутным автобусом, выехал на полосу встречного движения и после ряда столкновений врезался в дерево.

«То, что отказали тормоза, практически исключено. На этих автобусах стоят энергоаккумуляторы, и в случае утечки воздуха пружина блокирует движение, происходит автоматическое торможение. Аварий из-за неисправности тормозной системы автобусов в последнее время практически не бывает. Я могу только предположить, что могло что-то случится со здоровьем водителя, потерял сознание. Может, отвлекся на что-то. Комиссия разберется в деталях. Нужно смотреть, не было ли переработок, какое техническое состояние автобуса. В любом случае, это огромная трагедия», — сказал корреспонденту ИА REGNUMАлександр Болтовнин.

В пользу версии о человеческом факторе говорит и опубликованное видео. Во-первых, еще до аварии автобус № 41 выехал из «своей» полосы и сместился в левый ряд, предназначенный для поворота налево (маршрут следует прямо). Видимо, контроль над машиной был потерян уже тогда. Во-вторых, после столкновения автобус не замедлил движение, а, напротив, начал резко ускоряться. После этого автобус снес светофор и проехал 450 метров по полосе встречного движения, не замедляясь. Остановило его только дерево и стена дома.

Но есть и аргументы против этой версии. По словам очевидца, слова которого приводит «Эхо76», водитель автобуса сигналил, предупреждая встречные машины, и пытался остановить машину об отбойник.

«Не исключаю, что одной из причин мог стать гололед, — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из перевозчиков. — Об этом говорят и наши водители. Утром на Московском проспекте было скользко. Плюс, возможно, это был шок от первого столкновения, и водитель не смог адекватно среагировать. А дальше он ехал по инерции, так как автобус — это тяжелый снаряд, который невозможно остановить».

В любом случае, в причинах аварии предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД и прокуратуры, которые также взяли расследование причин ДТП под контроль.