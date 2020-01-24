Улан-Удэ, 24 января, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Следователи в Бурятии обратились к прокурору Железнодорожного района Улан-Удэ с предложением передать им материалы дела по факту жестокого обращения с детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Сайт МВД по Республике Бурятия 03.мвд.рф Найденные в запертой квартире в Улан-Удэ дети были голодными

Как отмечается, это связано с общественным резонансом, который вызвали события. Напомним, две маленькие девочки — четырёх и двух лет были ранее найдены правоохранителями в запертой квартире.

«В помещении зафиксирована низкая температура, ощущался холод. Квартира захламлена, отмечены антисанитарные условия, опасные для здоровья малышей. Дети были голодными, и в жилище отсутствовала еда. Помимо этого при осмотре у одной из девочек обнаружено обморожение кистей», — отметили в ведомстве.

Против матери детей инициировано уголовное преследование. Кроме того, следователи намерены проверить исполнение своих обязанностей органов опеки, по итогам которой будет принято правовое решение.