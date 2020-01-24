Калуга, 24 января, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году судебные приставы взыскали 38,8 млн рублей с неплательщиков взносов на капитальный ремонт. Об этом 24 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав навестил злостных должников за коммунальные услуги

Активное взаимодействие областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов с управлением Федеральной службы судебных приставов региона пополнило финансовые возможности собственников помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в их домах. Большую половину задолженности — 21,5 млн рублей, или 55,5%, приставы взыскали с собственников недвижимости в многоквартирных домах в Калуге. В Обнинске с неплательщиков за капремонт было взыскано 6,5 млн рублей (16,6%), в Малоярославецком районе — 2,5 млн рублей (6,5%), а в Боровском районе — 2,2 млн рублей (5,7%).

При этом в фонде заявили, что главными неплательщиками являются не малообеспеченные граждане, а люди, чьё финансовое положение вполне стабильно — просто они игнорируют коммунальные долги.