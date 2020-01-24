Более 38 млн рублей взыскали калужские приставы с должников за капремонт
Калуга, 24 января, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году судебные приставы взыскали 38,8 млн рублей с неплательщиков взносов на капитальный ремонт. Об этом 24 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.
Активное взаимодействие областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов с управлением Федеральной службы судебных приставов региона пополнило финансовые возможности собственников помещений на проведение капитального ремонта общего имущества в их домах. Большую половину задолженности — 21,5 млн рублей, или 55,5%, приставы взыскали с собственников недвижимости в многоквартирных домах в Калуге. В Обнинске с неплательщиков за капремонт было взыскано 6,5 млн рублей (16,6%), в Малоярославецком районе — 2,5 млн рублей (6,5%), а в Боровском районе — 2,2 млн рублей (5,7%).
При этом в фонде заявили, что главными неплательщиками являются не малообеспеченные граждане, а люди, чьё финансовое положение вполне стабильно — просто они игнорируют коммунальные долги.