Чита, 24 января, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Пока следственные, надзорные и органы опеки выясняют все обстоятельства, из-за которых бездомная семья проживала в заброшенном здании, среди собак в Чите, медики обследовали четверых её детей, помещённых в социально-реабилитационный центр «Надежда». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на краевой минздрав, все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Цитата из видео, газета «Вечорка» Забайкальские дети, проживавшие среди собак в заброшенном здании

«Температуры у детей нет, жалоб нет, чувствуют они себя хорошо», — отметила медицинский работник центра.

Напомним, 23 января бездомную семью, состоящую из отца и четырех детей, обнаружили горожане, когда искали потерявшуюся собаку. Отец семейства пояснил, что в такой обстановке они вынуждены жить с лета 2019 года и что дом, купленный на средства материнского капитала, развалился, а когда начались проблемы, мужчина подался в бега, чтобы у него не отобрали детей.

«Отца с детьми нашли в заброшенном здании ДМРСУ на Острове — по адресу Аянская, 2б. Они жили в одной из комнат — в здании выбиты окна, стоит мороз. Чипизубов (отец детей, прим. ИА REGNUM) соорудил самопальный очаг, у которого все грелись и готовили пищу. В туалет ходили в ведро, спали на матрасе на полу, прикрываясь найденной одеждой», — отмечают в газете «Вечорка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, мужчина задержан полицией, у него есть серьёзные проблемы с законом, мать пока не найдена. СУ СУ РФ по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»).

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