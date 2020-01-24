Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 13:32 — ИА Регнум. В Петербурге на крупную сумму оштрафовали мужчину, который был участником несанкционированной массовой акции на эскалаторе метро, направленной против повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Гражданина привлекли к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга установил, что 10 ноября 2019 года Никита Левкин на станция метро «Горьковская» в составе группы из пяти лиц на движущемся вниз эскалаторе был участником несогласованного публичного мероприятия в виде пикетирования.

Пикетчики демонстрировали пассажирам метро плакаты размером 90×70 см с надписями, содержащими протест против повышения стоимости проезда по решению администрации Петербурга, и хэштегом #хватитповышать.

Непосредственно Левкин держал плакат с надписью: «Необходимо развивать общественный транспорт #хватитповышать».

Суд установил, что Левкин участвовал в проведении пикетирования, которое не было согласовано в установленном законом порядке, и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

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Напомним, власти Петербурга с 1 января 2020 года существенно подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро. Длительные проездные и поездки по «Подорожнику» также подорожали, но не столь существенно.