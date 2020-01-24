Калуга, 24 января, 2020, 16:27 — ИА Регнум. В Калужской области за коррупционные преступления осуждены начальник отдела управления муниципальным имуществом, природными и земельными ресурсами администрации Юхновского района и глава администрации муниципального образования «Деревня Игнатовка». Об этом 24 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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Следствием и судом было установлено, что в период с марта по апрель 2019 года чиновница из Юхнова за взятку в сумме 74 тыс. рублей оказала содействие гражданину в приобретении права собственности и аренды на два земельных участка. Вторая осужденная, будучи главой администрации муниципального образования «Деревня Игнатовка», с 29 октября 2015 года по 31 декабря 2016 года заключила шесть фиктивных договоров подряда с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по благоустройству территории сельского поселения на общую сумму более 300 тыс. рублей. И хотя работы не были выполнены, их оплатили за счет бюджета по фиктивным документам. Деньги, перечисленные на счет индивидуального предпринимателя, были присвоены чиновницей.

«Начальник отдела администрации Юхновского района была осуждена за получение взятки условно сроком на два года и шесть месяцев. В Людинове, главе администрации «Деревня Игнатовка» судом было вынесено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. С осужденной в пользу бюджета поселения взысканы суммы причиненного ею ущерба», — сказала Искрина Лепёхина.