Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Массовое беспокойство людей из-за вспышки азиатского коронавируса в Китае спровоцировано отсутствием достоверной информации. Так считает главный врач Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина в Петербурге Алексей Яковлев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина

«Были периоды, когда в городе от гриппа умирало более ста человек. Это не основание для того, чтобы сеять волнения, сейчас оно проявляется от неизвестности. Мы не можем сказать, что это опасное заболевание», — отметил главврач больницы.

Чаще всего под угрозу заразиться инфекцией попадают люди с ослабленным иммунитетом, страдающие ожирением.

В настоящий момент разрабатывается экспресс-тест по выявлению нового вируса, если тест докажет свою эффективность, он поступит в клинику примерно через две недели.

Как сообщалось, на текущей неделе в Петербурге с подозрением в заражении коронавирусом были госпитализированы четыре человека — все они прибыли в город из Китая и имели признаки респираторной инфекции. Троим из них уже поставлен точный диагноз, это либо грипп, либо ОРВИ. Результаты анализов четвертого пациента будут известны в ближайшее время, остальных в скором времени выпишут.