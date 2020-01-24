Чита, 24 января, 2020, 12:36 — ИА Регнум. СУ СК РФ завершило проверку по факту обнаружения в Чите бездомной семьи, проживавшей в окружении собак в заброшенном здании. Как сказано в официальном сообщении, по её результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»).

Цитата из видео Забайкальская бездомная семья жила в заброшенном здании

Цитата из видео Отец детей, живших в заброшенном здании в Чите, и его дочь

Как уже сообщало ИА REGNUM, четверых детей и мужчину, которые в окружении собак проживали прямо у костра, разведённого на втором этаже заброшенного здания, обнаружил житель Читы в процессе поисков потерявшегося пса.

Выяснилось, что это бездомная семья, которая уже несколько месяцев вынуждена обитать в таких ужасных условиях: дети спали прямо возле костра, на тряпках, расстеленных прямо на цементном полу. Согреваться в 30-градусный мороз детям помогал щенячий выводок.

Отец семейства пояснил, что в такой ситуации они оказались после того, как дом, купленный на средства материнского капитала, развалился. Когда начались проблемы, мужчина решил скрываться, чтобы детей не забрали в приют.

Цитата из видео Забайкальская бездомная семья жила в заброшенном здании

Об этой истории стало известно после того, как общественники опубликовали в интернете видео о том, как неравнодушие люди представили бедствующим временный кров, дали возможность поесть, помыться и переодеться в чистую одежду.

Помимо СМИ, темой заинтересовались правоохранительные и надзорные органы. Первые — потому, что отец детей имеет серьезные проблемы с законом, в настоящее время он задержан и водворен в следственный изолятор. СКР предстоит выяснить все обстоятельства, по которым малолетние дети оказалось в таком ужасающем положении. В настоящее время они помещены в реабилитационном центре «Надежда». Губернатор Забайкалья Александр Осипов дал поручение максимально быстро решить проблемы семьи и постараться её сохранить.

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