Ярославль, 24 января, 2020, 12:26 — ИА Регнум. По факту столкновения двух автобусов в Ярославле может быть возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления МВД России по Ярославской области Андрея Липилина.

Yarnews.net Водитель «Лиаза» в больнице

На данный момент расследованием занимается спецотдел ГИБДД, но есть вероятность, что будет подключен Следственный комитет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, при столкновении двух автобусов погиб один из пассажиров, несколько человек получили травмы. Как пояснил глава УМВД Андрей Липилин, водитель виновного в аварии ЛИАЗа сообщил об отказе тормозов. Эта версия будет проверяться.

«Оба автобуса, принадлежащие ПАТП-1, прошли в установленном порядке осмотр механика. О том, что отказали тормоза у автобуса, мы пока говорить не можем. Будут назначены соответствующие экспертизы, которые покажут техническое состояние автобуса. Но я еще раз подчеркну, что перед выходом на линию отметка механика о том, что автобус исправен, была в путевом листе проставлена. Водитель автобуса, совершившего столкновение, в 5 часов 20 минут также был осмотрен медицинским работником», — заявил временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД УМВД России по Ярославской области Антон Царев.

Состояние проезжей части на месте ДТП в ГИБДД оценили как «мокрый асфальт», какой-либо наледи на Московском проспекте не обнаружено. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области, на данный момент за медицинской помощью обратилось 16 пострадавших. При этом пять человек доставлены бригадами скорой медицинской помощи.

«Основной характер травм — это ссадины, ушибы, растяжения. Также травмы головы и переломы конечностей. Пока госпитализировано трое. Проводится дальнейшее обследование. У всех состояние средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет, в основном женщины», — пояснила директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко.

Движение на Московском проспекте Ярославля на данный момент восстановлено, идет эвакуация пострадавших в аварии транспортных средств.