Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Двоих из четырёх госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус в ближайшее время выпишут из больницы. Опасный диагноз не подтвердился. Об этом в пятницу, 24 января, заявил главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» Алексей Яковлев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Врачи Боткинской больницы

По словам Яковлева, два госпитализированных ранее пациента готовятся к выписке, их здоровью ничего не угрожает.

«Отмечу, что предыдущие вспышки были куда сложнее, чем эта. Мы работаем в обычном режиме и принимаем пациентов и с обычными инфекциями. Ажиотаж заключается в том, что в инкубационный период могут приехать люди», — отметил главный врач инфекционной больницы.

Яковлев добавил, что у всех госпитализированных врачи нашли другие возбудители респираторных инфекций, которые объясняют отмеченные симптомы.

Также в Боткинской больнице подтвердили, что в пятницу в больницу поступил еще один пациент с некоей инфекцией, сейчас его анализы направлены в лабораторию для исследования на наличие опасного вируса.

Напомним, в КНР отмечена вспышка нового респираторного заболевания, симптомы которого похожи на ОРВИ, однако побороть коронавирус не удаётся.

22 января из аэропорта «Пулково» был экстренно госпитализирован в больницу им. Боткина пассажир, прибывший из Китая. Это 23-летний гражданин РФ, который прибыл из Шанхая. Помимо этого, в главную инфекционную клинику Петербурга в тот же день был доставлен 20-летний гражданин КНР. У обоих наличие вируса не подтвердилось. Еще одна заболевшая туристка из Китая была выявлена 23 января, однако наличие опасного вируса у нее также не подтвердилось.