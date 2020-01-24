Два пациента с подозрением на коронавирус в Петербурге готовятся к выписке
Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Двоих из четырёх госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус в ближайшее время выпишут из больницы. Опасный диагноз не подтвердился. Об этом в пятницу, 24 января, заявил главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» Алексей Яковлев, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Яковлева, два госпитализированных ранее пациента готовятся к выписке, их здоровью ничего не угрожает.
«Отмечу, что предыдущие вспышки были куда сложнее, чем эта. Мы работаем в обычном режиме и принимаем пациентов и с обычными инфекциями. Ажиотаж заключается в том, что в инкубационный период могут приехать люди», — отметил главный врач инфекционной больницы.
Яковлев добавил, что у всех госпитализированных врачи нашли другие возбудители респираторных инфекций, которые объясняют отмеченные симптомы.
Также в Боткинской больнице подтвердили, что в пятницу в больницу поступил еще один пациент с некоей инфекцией, сейчас его анализы направлены в лабораторию для исследования на наличие опасного вируса.
Напомним, в КНР отмечена вспышка нового респираторного заболевания, симптомы которого похожи на ОРВИ, однако побороть коронавирус не удаётся.
22 января из аэропорта «Пулково» был экстренно госпитализирован в больницу им. Боткина пассажир, прибывший из Китая. Это 23-летний гражданин РФ, который прибыл из Шанхая. Помимо этого, в главную инфекционную клинику Петербурга в тот же день был доставлен 20-летний гражданин КНР. У обоих наличие вируса не подтвердилось. Еще одна заболевшая туристка из Китая была выявлена 23 января, однако наличие опасного вируса у нее также не подтвердилось.