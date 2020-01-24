Мосальск, Калужская область, 24 января, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Калужской области 110 жителей, в том числе 19 детей, деревни Передовик Мосальского района государственное предприятие «Калугаоблводоканал» на три дня оставило без водоснабжения. Об этом 24 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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В целях устранения выявленных нарушений прокурором в адрес и.о. директора ГП «Калугаоблводоканал» внесено представление. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Одновременно возбуждено дело об административном правонарушении. На предприятие наложен денежный штраф. Водоснабжение деревни Передовик восстановлено.