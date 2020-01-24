Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 11:50 — ИА Регнум. В Петербурге утро пятницы, 24 января, вновь началось с поступления угроз о «заминировании» районных судов. Быстрая проверка помещений спокойной работы в течение дня не гарантировала — сразу же поступили повторные угрозы.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, около 9 часов утра были эвакуированы Петродворцовый, Колпинский, Дзержинский районные суды. Спустя час это же пришлось сделать в Ленинском райсуде, затем — в Красногвардейском. Около 11 часов были эвакуированы Смольнинский районный суд и Василеостровский районный суд, затем — Октябрьский, Сестрорецкий, Приморский районные суды.

«Сообщение о заминировании Пушкинского районного суда поступило сразу в полицию», — отмечали в пресс-службе.

Тем временем первые из тех судов, что получили утренние угрозы, начали возвращаться к штатной работе после проверок. Но тут же началась вторая волна «заминирований».

«Дзержинский, Петродворцовый, Колпинский районные суды повторно эвакуируются», — сообщили в судебной пресс-службе в 11:37 мск.

В 11:43 Октябрьский районный суд, не успев вернуться, вновь получил письмо о заминировании.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники, начавшие в конце ноября 2019 года терроризировать судебные учреждения Санкт-Петербурга сообщениями о «заминированиях», пообещали делать это вечно.