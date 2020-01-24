Калуга, 24 января, 2020, 11:49 — ИА Регнум. На рынке нефтепродуктов Калужской области увеличились оптовые цены на бензин — на 2,1% и дизельное топливо — на 0,3%. Однако розничные цены не изменились. Об этом 24 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Media.gazprom-neft.ru На автозаправке

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область занимает второе место по дизельному топливу (45,96 рубля за литр) и шестое место — по автомобильному бензину (44,09 руб./литр).

Напомним, на территории Калужской области действуют более 180 автозаправочных станции, из них семь АЗС автоматизированы (без оператора). 30 АЗС, или 16%, от общего количества по региону полностью обеспечены дополнительным сервисом. 11 автозаправочных станций без дополнительного сервиса. На остальных АЗС региона дополнительный сервис представлен не в полном объеме.