Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 11:13 — ИА Регнум. При строительстве наклонного хода станции «Казаковская» на новой линии метро Петербурга рабочие наткнулись на огромный валун размером с автомобиль. Об этом ИА REGNUM рассказали 24 января в пресс-службе АО «Метрострой».

Vk.com/metrostroy_arhiv Валун в Петербурге

В настоящий момент метростроевцы ведут работы по возведению конечной станции «Казаковская» на Красносельско-Калининской, шестой линии Петербургского метрополитена. Она будет следовать за станцией «Путиловская». Наземный вестибюль станции разместится на первом этаже административного здания метрополитена на углу проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

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Как отметили в ОАО «Метрострой», это уже второй валун, с которым пришлось столкнуться рабочим при проходке на малой глубине, до 30 метров. Поскольку этот валун достаточно большой и его проблематично поднять на поверхность, скорее всего, его будут раскалывать гидроклином.

Поскольку это трудоемкая и дорогостоящая работа, сначала необходимо провести все стадии подготовки, поэтому сейчас валун закреплён и подвинут в сторону, чтобы можно было продолжить работы.

«По примерным подсчетам, валун весит 10 тонн, размером он также 2x2x3,5 метра, с небольшую машину. Пока проходке не мешает, подвинули в сторону, работы идут, хотя это не очень удобно. Скорее всего, в ближайшую неделю решим этот вопрос», — отметили в «Метрострое».

Напомним, первый этап коричневой ветки от «Казаковской» до «Путиловской» введут в эксплуатацию не ранее 2023 года. На второй этап от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» на данный момент есть только предпроект.