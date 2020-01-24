Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В 2019 году в Северной столице почти на треть (на 30%) увеличилось количество заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, по сравнению с 2018 годом. Выросло долевое строительство и уменьшилась ипотека. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилья

Общее количество зарегистрированных в Петербурге в минувшем году прав, ограничений (обременений) прав составило 801 190, что на 13% выше аналогичного показателя 2018 года.

При этом на 11,5% возросло общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве — в 2019 году их было 99 589. Из них 83 476 договоров относились к долевому строительству жилья, по этому показателю рост составил 11% к уровню 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, рост «долёвки» в прошлом году объяснялся переходом с 1 июля 2019 года на эскроу-счета при строительстве жилья, что вызвало повышенный спрос покупателей.

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В то же время количество зарегистрированных ипотечных сделок с недвижимостью сократилось. В частности, ипотеки жилья за год было зарегистрировано на 1,4% меньше — 77 033 договоров (в 2018 году — 78 098).

Кроме того, в 2019 году в Петербурге немного сократилось количество зарегистрированных договоров купли-продажи /мены, зато увеличилось на 37,3% количество договоров приватизации жилья.