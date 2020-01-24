Санкт-Петербург, 24 января, 2020, 10:52 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Петербурге специалисты провели операцию по погрузке ходовой рубки на атомный ледокол «Урал» (второй серийный ледокол проекта 22 220).

Балтийский завод Установка рубки на ледокол «Урал»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судостроительного предприятия, которое входит в ОСК, установка рубки завершила очередной этап формирования надстройки ледокола, добавив ей сразу два яруса.

Масса блока из восьми секций составила около 147 тонн. Одновременно смонтирован ветроотбойник, который будет отводить встречный поток воздуха при движении судна.

«В ближайшее время специалистам Балтийского завода предстоит установить на атомоходе «Урал» еще три укрупненных блока, в том числе мачту, оснащенную радионавигационным оборудованием», — заявили на Балтийском заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Балтзаводе построен атомный ледокол «Арктика». Он стал головным в серии атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220, сейчас «Арктика» проходит испытания. По заказу госкорпорации «Росатом» на Балтийском заводе строятся ещё два атомных ледокола проекта 22 220 — «Сибирь» и «Урал».

Атомные ледоколы проекта 22 220 способны работать в арктических условиях и преодолевать лёд толщиной до трёх метров.