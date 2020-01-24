Ярославль, 24 января, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Стали известны подробности ДТП в Ярославле с участием нескольких автобусов, в котором погиб один человек и 16 пострадали. Видео аварии опубликовано в Youtube (см. ниже). Как видно на нем, автобус, ехавший из центра в сторону Москвы, потерял управление. Судя по всему, у него отказали тормоза. Машина ударила другой автобус, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом.

Андрей Каширин, группа «Дороги Ярославля» в Facebook Авария в Ярославле

Затем потерявшая управление машина также выехала на полосу встречного движения и ехала, тараня другие автомобили. По свидетельству очевидцев, водитель сигналил и пытался затормозить об отбойник. Проехав до следующего перекрестка, водитель свернул направо, сбил забор, дерево, и въехал в стену ракетного института.