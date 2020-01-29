В администрации президента РФ — кадровые изменения вслед за сменой правительства. Ряду бывших министров уже нашли новую работу. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

NVO Администрация президента Российской Федерации. (сс) NVO

10:04 24.01.2020 Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента РоссииВладимира Путина. Подробности: Путин взял в помощники Орешкина и Мединского

10:07 24.01.2020 Число заместителей руководителя администрации президента РФ увеличено до трёх.

10:10 24.01.2020 Должность заместителя руководителя администрации президента РФ получил бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

10:12 24.01.2020 О том, что Козак перейдёт на работу в администрацию президента на должность заместителя главы, стало известно ещё несколько дней назад. Предполагалось, что Козак будет курировать вопросы взаимоотношений со странами СНГ, а также экономическую интеграцию и ЕАЭС.

10:14 24.01.2020 Бывший заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента России. Читайте также: Дмитрий Козак назначен замруководителя администрации президента

10:24 24.01.2020 Дмитрий Козак. government.ru

10:27 24.01.2020 Новгородские СМИ вспомнили, что назначенный сегодня, 24 января, помощником президента РФ экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин возглавляет попечительский совет Новгородского государственного объединённого музея-заповедника. В его новом назначении видят плюс для региона.

10:44 24.01.2020 Максим Орешкин. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

10:49 24.01.2020 О том, что экс-министр культуры России Владимир Мединский после отставки может стать помощником президента РФ Владимира Путина по культуре, такжестало известно несколько дней назад. Глава государства в Сочи также подтвердил, что Мединский без работы не останется.

11:05 24.01.2020 Владимир Мединский. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

11:53 24.01.2020 Напомним, Дмитрий Козак работал заместителем председателя правительства РФ с 2008 года. Владимир Мединский был министром культуры РФ с 2012 года, Максим Орешкин возглавлял Министерство экономического развития РФ с 2016 года.

12:26 24.01.2020 У Орешкина было 14 заместителей — больше всех в кабинете министров, напоминают РИА «Новости».

12:28 24.01.2020 В качестве помощника президента РФ Максим Орешкин уже дал интервью программе «Вести», заявив, что торговое соглашение между США и Китаем является «миной замедленного действия под международную торговлю».

12:33 24.01.2020 Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин на посту помощника президента будет иметь меньший вес, чем его предшественник, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Мы видим политику президента Путина и его отношение к кадрам, он их бережет. Но совершенно очевидно, что назначение Орешкина на пост помощника президента будет иметь менее значительный вес, чем тот же Белоусов на этом посту», — считает Емельянов. Читайте подробнее: В Госдуме оценили новые назначения Орешкина и Белоусова

12:44 24.01.2020 Президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником бывшего министра культуры Владимира Мединского в целях сохранения кадров, заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 января первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «У президента такая политика сохранения кадров. Он никого не отправляет в никуда, всем находится какое-то место», — считает Емельянов. Подробности в материале: В Госдуме объяснили назначение Мединского политикой сохранения кадров

13:16 24.01.2020 Владимир Путин и Владимир Мединский. kremlin.ru

13:38 24.01.2020 «Составитель прогнозов, которые иногда сбываются», — так охарактеризовало нового помощника президента Максима Орешкина РИА Новости. Отмечается, что во время, когда Орешкин возглавлял Минэкономразвития, российский ВВП, хоть и медленно, но постоянно рос: в 2016 году рост составил 0,3%, в 2017 году — 1,8%, в 2018 году — 2,5%. По итогам 2019 года рост ожидается в размере 1,3%.

13:46 24.01.2020 Связывать уход Максима Орешкина с поста министра экономического развития с какими-то неудачами ведомства неправильно — и назначение его помощником президента лишний раз это подтверждает, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»). «На мой взгляд, связывать перемещение Орешкина с якобы какими-то неудачами ведомства или сменой курса, было бы не совсем правильно. И назначение Максима Орешкина нашим президентом на эту очень высокую должность своего помощника лишний раз подтверждает мои слова», — считает Гутенев. Читайте подробнее: В Госдуме считают Орешкина недооцененным

14:10 24.01.2020 Владимир Путин и Максим Орешкин. kremlin.ru

14:47 24.01.2020 Полномочия Максима Орешкина, Владимира Мединского и Дмитрия Козака, получивших новые посты в администрации президента России, будут распределены не позднее 27 января, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

16:16 24.01.2020 На встрече с членами правительства. Андрей Белоусов (крайний справа). Фото: kremlin.ru

20:32 24.01.2020 Заседание бюро высшего совета «Единой России» пройдет 27 января под председательством экс-главы правительства Дмитрия Медведева. В заседании примут участие председатель высшего совета партии Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства РФ.

21:22 24.01.2020 Андрей Турчак. Фото: kremlin.ru

13:44 25.01.2020 «Каких-либо указов президента на этот счет нет», — сказал Песков. Читайте также: Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

13:49 25.01.2020 Ранее сегодня главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что помощник президента Владислав Сурков уходит в отставку. Также Венедиктов рассказал, что пресс-секретарь президента Песков сообщил ему о том, что указа об отставке Суркова пока нет.

13:51 25.01.2020 В то же время политолог Алексей Чеснаков, близкий Суркову, также сообщил, что тот уходит с государственный службы из-за изменения российской политики на украинском направлении.

13:55 25.01.2020 Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что каких-то изменений политики России на украинском направлении не наблюдается. Дмитрий Песков «Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит».

14:01 25.01.2020 Владислав Юрьевич Сурков занимал пост помощника президента с 20 сентября 2013 года.

14:04 25.01.2020 После 2014 года он курировал украинское направление.

14:05 25.01.2020 «В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — пишет Чеснаков. Читайте об этом: Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России

14:09 25.01.2020 Владислав Сурков. kremlin.ru

14:31 25.01.2020 «По поводу указа. Когда появится указ? определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — написал политолог Алексей Чеснаков в своём телеграм-канале.

15:26 25.01.2020 Напомним, сам Владислав Сурков пока не комментирует ситуацию, а глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа президента РФ об отставке Суркова пока нет.

21:54 26.01.2020 По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно. Подробности: Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку

07:14 27.01.2020 Дмитрий Медведев. Duma.gov.ru

08:26 27.01.2020 Напомним, на 27 января запланировано заседание бюро высшего совета «Единой России» под председательством экс-главы правительства Дмитрия Медведева.

10:11 27.01.2020 Назначения. Скриншот с сайта kremlin.ru

11:43 27.01.2020 Как будет работать новый состав правительства, можно будет судить только по прошествии времени. Как эти изменения отразятся на Красноярском крае, сказать пока так же сложно, подчеркнул в интервью газете «Городские новости» красноярский политолог Сергей Комарицын.

13:05 27.01.2020 Дом Правительства Российской Федерации. Владимир Югасов © ИА REGNUM

14:21 27.01.2020 В новом составе правительства России — удачное сочетание кадров, считает политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков. «В кабинет министров вошли новые, перспективные специалисты, которые благодаря профессиональным качествам и качественной работе достигли высот, но остались и авторитетные опытные политики», — сказал политаналитик в интервью красноярскому изданию «Городские новости».

15:42 27.01.2020 Заседание правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. government.ru

18:15 27.01.2020 Пермский край уже почти неделю остается обезглавленным. Назначение врио губернатора затянулось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идет подбор кандидатов. Напомним, 21 января Максим Решетников был назначен министром экономического развития РФ и досрочно сложил губернаторские полномочия. Читайте также: Подбор кандидатов на пост врио главы Прикамья продолжается

18:17 27.01.2020 Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский на посту помощника президента будет заниматься координацией политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ответ на вопрос, чем будет заниматься бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак и какой будет у него круг обязанностей, представитель Кремля сказал, что эта информация «пока уточняется». Читайте также: В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака

18:20 27.01.2020 Владимир Мединский. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

18:56 27.01.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Елену Бойко. Соответствующее распоряжение обнародовала 27 января пресс-служба правительства России. Читайте также: Михаил Мишустин уволил замминистра здравоохранения России Елену Бойко

20:41 27.01.2020 Елена Бойко, уволенная с поста замминистра здравоохранения РФ. portal.egisz.rosminzdrav.ru

23:20 27.01.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-заместителя министра здравоохранения Елену Бойко новым заместителем главы Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение обнародовала 27 января пресс-служба правительства России. Читайте также: Мишустин провёл кадровые перестановки в Минздраве и Минкомсвязи

00:43 28.01.2020 Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) РФ назначена Людмила Бокова, говорится 27 января в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства. Читайте подробнее: Мишустин назначил заместителей глав Минкомсвязи и Минфина

01:03 28.01.2020 Руководить компанией «Российский экологический оператор», ответственной за проведение так называемой мусорной реформы, будет Илья Гудков, ранее возглавлявший ФКУ «Ространсмодернизация». Соответствующее распоряжение 27 января подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Подробности в материале: Российский экологический оператор при правительстве РФ получил нового главу

15:01 28.01.2020 Руководитель компании «Российский экологический оператор» Илья Гудков. ppp-transport.ru

15:23 28.01.2020 На официальном сайте президента России kremlin.ru в списке помощников главы государства — десять фамилий, включая новых назначенцев Владимира Мединского и Максима Орешкина. И Владислав Сурков всё ещё тоже в этом списке.

15:23 28.01.2020 Скриншот c сайта kremlin.ru

15:37 28.01.2020 Президент России пока не принял отставку своего помощника Владислава Суркова. «Он де-юре является помощником президента Российской Федерации», — ответил Песков на вопрос об отставке Суркова. Подробности: Сурков де-юре остаётся помощником президента России — Кремль

16:06 28.01.2020 Дмитрий Песков отказался уточнить, кто в президентской администрации будет курировать украинское направление работы. Пока продолжается «нюансировка», отметил он.

18:04 28.01.2020 Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Украину в отсутствие указа об освобождении от обязанностей курирует Сурков. «При необходимости подключается международное управление, которое возглавляет Ушаков, и другие подразделения», — пояснил Песков. Об этом: Песков заявил о неизменной позиции РФ по отношению к Украине

18:30 28.01.2020 Пресс-служба Минкультуры России сегодня, 28 января, опубликовала основные итоги деятельности министерства за восьмилетний период — с 2012 по 2019 годы, когда его возглавлял Владимир Мединский. В презентации, опубликованной на сайте министерства, говорится о росте заработной платы в сфере культуры, «глобальном переосмыслении приоритетов», росте доходов и посещаемости федеральных театров, «музейном буме» и прочих достижениях.

19:08 28.01.2020 Из презентации итогов деятельности министерства культуры за 2012−2019 годы. mkrf.ru

19:12 28.01.2020 Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ», сообщает РИА Новости.

19:15 28.01.2020 Виталий Мутко. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

19:18 28.01.2020

19:26 28.01.2020 Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной компании «ДОМ.РФ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя чиновника. Вместе с тем, согласно данным, опубликованным на официальном сайте госкомпании, гендиректором компании «ДОМ.РФ» является Александр Плутник. Подробности в материале: Бывший вице-премьер Мутко нашёл новую работу

19:26 28.01.2020 Напомним, в правительстве Дмитрия Медведева с мая 2018 года в должности заместителя председателя правительства Виталий Мутко курировал вопросы строительства и регионального развития. Ранее, в течение двух лет, он отвечал за вопросы спорта и молодёжной политики, а до 2016 года в течение восьми лет возглавлял Министерство спорта.

20:20 28.01.2020 Телеграм-канал @bbbreaking публикует решение совета директоров (наблюдательного совета) АО «ДОМ.РФ», согласно которому Виталий Мутко назначен генеральным директором компании на пятилетний срок — с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года. Председателем наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» избран Марат Хуснуллин — новый заместитель председателя правительства РФ, до 21 января 2020 года занимавший должность заместителя мэра Москвы.

21:06 28.01.2020 Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. mos.ru

21:36 28.01.2020 Бывший вице-премьер Виталий Мутко на посту генерального директора госкорпорации «ДОМ.РФ» займётся вопросами ипотеки, развития городской среды и проблемой дольщиков, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Подробности в материале: Хуснуллин рассказал о задачах Мутко на посту главы корпорации «ДОМ.РФ»

22:25 28.01.2020 «Перед Виталием Леонтьевичем стоят серьезные задачи! В частности, он будет курировать ипотеку, развитие городской среды и заниматься проблемой дольщиков», — написал Хуснуллин.

22:35 28.01.2020 Цитата VK.com Марат Хуснуллин

01:08 29.01.2020 Распределение обязанностей между вице-премьерами в новом правительстве России завершено, соответствующее заявление 28 января распространила пресс-служба ведомства. Читайте также: В правительстве России распределили обязанности между вице-премьерами

10:15 29.01.2020 Назначение бывшего вице-премьера Виталия Мутко, который в правительстве Дмитрия Медведева курировал сферу ЖКХ и жилищного строительства, новым генеральным директором госкорпорации «Дом.РФ» позволит достичь целей национального проекта «Жильё и городская среда». Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Глава Минстроя охарактеризовал Мутко как эффективного руководителя. «Он глубоко в теме, разбирается во всех тонкостях и нюансах, что создает предпосылки для успешного движения вперед», — подчеркнул Якушев. Об этом: В Минстрое оценили перспективы назначения Мутко гендиректором «Дом.РФ»

11:31 29.01.2020 Виталий Мутко. Фото Дарьи Антоновой ©, ИА REGNUM

15:28 29.01.2020 В ходе встречи с бывшими российскими министрами президент РФ Владимир Путин одобрительно высказался о работе прежнего состава правительства. «Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.

15:47 29.01.2020 Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии изданию Life сообщил, что в новой должности ему работается «отлично».