Куда уходят бывшие министры? Новые назначения Кремля — все новости
Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин и бывший министр культуры Владимир Мединский назначены помощниками президента РоссииВладимира Путина.
Подробности: Путин взял в помощники Орешкина и Мединского
Число заместителей руководителя администрации президента РФ увеличено до трёх.
Должность заместителя руководителя администрации президента РФ получил бывший вице-премьер Дмитрий Козак.
О том, что Козак перейдёт на работу в администрацию президента на должность заместителя главы, стало известно ещё несколько дней назад. Предполагалось, что Козак будет курировать вопросы взаимоотношений со странами СНГ, а также экономическую интеграцию и ЕАЭС.
Бывший заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента России.
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Новгородские СМИ вспомнили, что назначенный сегодня, 24 января, помощником президента РФ экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин возглавляет попечительский совет Новгородского государственного объединённого музея-заповедника. В его новом назначении видят плюс для региона.
О том, что экс-министр культуры России Владимир Мединский после отставки может стать помощником президента РФ Владимира Путина по культуре, такжестало известно несколько дней назад.
Глава государства в Сочи также подтвердил, что Мединский без работы не останется.
Напомним, Дмитрий Козак работал заместителем председателя правительства РФ с 2008 года. Владимир Мединский был министром культуры РФ с 2012 года, Максим Орешкин возглавлял Министерство экономического развития РФ с 2016 года.
У Орешкина было 14 заместителей — больше всех в кабинете министров, напоминают РИА «Новости».
В качестве помощника президента РФ Максим Орешкин уже дал интервью программе «Вести», заявив, что торговое соглашение между США и Китаем является «миной замедленного действия под международную торговлю».
Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин на посту помощника президента будет иметь меньший вес, чем его предшественник, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
«Мы видим политику президента Путина и его отношение к кадрам, он их бережет. Но совершенно очевидно, что назначение Орешкина на пост помощника президента будет иметь менее значительный вес, чем тот же Белоусов на этом посту», — считает Емельянов.
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Президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником бывшего министра культуры Владимира Мединского в целях сохранения кадров, заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 января первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
«У президента такая политика сохранения кадров. Он никого не отправляет в никуда, всем находится какое-то место», — считает Емельянов.
Подробности в материале: В Госдуме объяснили назначение Мединского политикой сохранения кадров
«Составитель прогнозов, которые иногда сбываются», — так охарактеризовало нового помощника президента Максима Орешкина РИА Новости. Отмечается, что во время, когда Орешкин возглавлял Минэкономразвития, российский ВВП, хоть и медленно, но постоянно рос: в 2016 году рост составил 0,3%, в 2017 году — 1,8%, в 2018 году — 2,5%. По итогам 2019 года рост ожидается в размере 1,3%.
Связывать уход Максима Орешкина с поста министра экономического развития с какими-то неудачами ведомства неправильно — и назначение его помощником президента лишний раз это подтверждает, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).
«На мой взгляд, связывать перемещение Орешкина с якобы какими-то неудачами ведомства или сменой курса, было бы не совсем правильно. И назначение Максима Орешкина нашим президентом на эту очень высокую должность своего помощника лишний раз подтверждает мои слова», — считает Гутенев.
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Полномочия Максима Орешкина, Владимира Мединского и Дмитрия Козака, получивших новые посты в администрации президента России, будут распределены не позднее 27 января, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На встрече с членами правительства. Андрей Белоусов (крайний справа). Фото: kremlin.ru
Заседание бюро высшего совета «Единой России» пройдет 27 января под председательством экс-главы правительства Дмитрия Медведева. В заседании примут участие председатель высшего совета партии Борис Грызлов, секретарь генсовета Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства РФ.
Андрей Турчак. Фото: kremlin.ru
«Каких-либо указов президента на этот счет нет», — сказал Песков.
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Ранее сегодня главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что помощник президента Владислав Сурков уходит в отставку. Также Венедиктов рассказал, что пресс-секретарь президента Песков сообщил ему о том, что указа об отставке Суркова пока нет.
В то же время политолог Алексей Чеснаков, близкий Суркову, также сообщил, что тот уходит с государственный службы из-за изменения российской политики на украинском направлении.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что каких-то изменений политики России на украинском направлении не наблюдается.
Владислав Юрьевич Сурков занимал пост помощника президента с 20 сентября 2013 года.
После 2014 года он курировал украинское направление.
«В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — пишет Чеснаков.
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«По поводу указа. Когда появится указ? определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — написал политолог Алексей Чеснаков в своём телеграм-канале.
Напомним, сам Владислав Сурков пока не комментирует ситуацию, а глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что указа президента РФ об отставке Суркова пока нет.
По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
Подробности: Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
Напомним, на 27 января запланировано заседание бюро высшего совета «Единой России» под председательством экс-главы правительства Дмитрия Медведева.
Как будет работать новый состав правительства, можно будет судить только по прошествии времени. Как эти изменения отразятся на Красноярском крае, сказать пока так же сложно, подчеркнул в интервью газете «Городские новости» красноярский политолог Сергей Комарицын.
В новом составе правительства России — удачное сочетание кадров, считает политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.
«В кабинет министров вошли новые, перспективные специалисты, которые благодаря профессиональным качествам и качественной работе достигли высот, но остались и авторитетные опытные политики», — сказал политаналитик в интервью красноярскому изданию «Городские новости».
Пермский край уже почти неделю остается обезглавленным. Назначение врио губернатора затянулось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идет подбор кандидатов. Напомним, 21 января Максим Решетников был назначен министром экономического развития РФ и досрочно сложил губернаторские полномочия.
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Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский на посту помощника президента будет заниматься координацией политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ответ на вопрос, чем будет заниматься бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак и какой будет у него круг обязанностей, представитель Кремля сказал, что эта информация «пока уточняется».
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Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Елену Бойко. Соответствующее распоряжение обнародовала 27 января пресс-служба правительства России.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-заместителя министра здравоохранения Елену Бойко новым заместителем главы Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение обнародовала 27 января пресс-служба правительства России.
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Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) РФ назначена Людмила Бокова, говорится 27 января в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства.
Читайте подробнее: Мишустин назначил заместителей глав Минкомсвязи и Минфина
Руководить компанией «Российский экологический оператор», ответственной за проведение так называемой мусорной реформы, будет Илья Гудков, ранее возглавлявший ФКУ «Ространсмодернизация». Соответствующее распоряжение 27 января подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Подробности в материале: Российский экологический оператор при правительстве РФ получил нового главу
На официальном сайте президента России kremlin.ru в списке помощников главы государства — десять фамилий, включая новых назначенцев Владимира Мединского и Максима Орешкина. И Владислав Сурков всё ещё тоже в этом списке.
Президент России пока не принял отставку своего помощника Владислава Суркова.
«Он де-юре является помощником президента Российской Федерации», — ответил Песков на вопрос об отставке Суркова.
Подробности: Сурков де-юре остаётся помощником президента России — Кремль
Дмитрий Песков отказался уточнить, кто в президентской администрации будет курировать украинское направление работы. Пока продолжается «нюансировка», отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Украину в отсутствие указа об освобождении от обязанностей курирует Сурков.
«При необходимости подключается международное управление, которое возглавляет Ушаков, и другие подразделения», — пояснил Песков.
Об этом: Песков заявил о неизменной позиции РФ по отношению к Украине
Пресс-служба Минкультуры России сегодня, 28 января, опубликовала основные итоги деятельности министерства за восьмилетний период — с 2012 по 2019 годы, когда его возглавлял Владимир Мединский. В презентации, опубликованной на сайте министерства, говорится о росте заработной платы в сфере культуры, «глобальном переосмыслении приоритетов», росте доходов и посещаемости федеральных театров, «музейном буме» и прочих достижениях.
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ», сообщает РИА Новости.
Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.
Бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко назначен генеральным директором государственной компании «ДОМ.РФ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя чиновника.
Вместе с тем, согласно данным, опубликованным на официальном сайте госкомпании, гендиректором компании «ДОМ.РФ» является Александр Плутник.
Подробности в материале: Бывший вице-премьер Мутко нашёл новую работу
Напомним, в правительстве Дмитрия Медведева с мая 2018 года в должности заместителя председателя правительства Виталий Мутко курировал вопросы строительства и регионального развития. Ранее, в течение двух лет, он отвечал за вопросы спорта и молодёжной политики, а до 2016 года в течение восьми лет возглавлял Министерство спорта.
Телеграм-канал @bbbreaking публикует решение совета директоров (наблюдательного совета) АО «ДОМ.РФ», согласно которому Виталий Мутко назначен генеральным директором компании на пятилетний срок — с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года.
Председателем наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» избран Марат Хуснуллин — новый заместитель председателя правительства РФ, до 21 января 2020 года занимавший должность заместителя мэра Москвы.
Бывший вице-премьер Виталий Мутко на посту генерального директора госкорпорации «ДОМ.РФ» займётся вопросами ипотеки, развития городской среды и проблемой дольщиков, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Подробности в материале: Хуснуллин рассказал о задачах Мутко на посту главы корпорации «ДОМ.РФ»
«Перед Виталием Леонтьевичем стоят серьезные задачи! В частности, он будет курировать ипотеку, развитие городской среды и заниматься проблемой дольщиков», — написал Хуснуллин.
Распределение обязанностей между вице-премьерами в новом правительстве России завершено, соответствующее заявление 28 января распространила пресс-служба ведомства.
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Назначение бывшего вице-премьера Виталия Мутко, который в правительстве Дмитрия Медведева курировал сферу ЖКХ и жилищного строительства, новым генеральным директором госкорпорации «Дом.РФ» позволит достичь целей национального проекта «Жильё и городская среда». Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Глава Минстроя охарактеризовал Мутко как эффективного руководителя.
«Он глубоко в теме, разбирается во всех тонкостях и нюансах, что создает предпосылки для успешного движения вперед», — подчеркнул Якушев.
Об этом: В Минстрое оценили перспективы назначения Мутко гендиректором «Дом.РФ»
Виталий Мутко. Фото Дарьи Антоновой ©, ИА REGNUM
В ходе встречи с бывшими российскими министрами президент РФ Владимир Путин одобрительно высказался о работе прежнего состава правительства.
«Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии изданию Life сообщил, что в новой должности ему работается «отлично».
Перед началом встречи с ушедшими в отставку членами правительства Дмитрий Козак (заместитель руководителя Администрации президента) и Алексей Гордеев. Фото: kremlin.ru