Ярославль, 24 января, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Один человек погиб, семь пострадали в результате столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Ярославле на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской улицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Yarnews.net Авария в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за аварии значительная часть города оказалась парализована. ДТП произошло в 6.52.

«По предварительной информации, столкновение автобуса ЛиАЗ с двигавшимся в попутном направлении автобусом ЛиАЗ. После чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. В медучреждения доставлены 7 человек», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Информация об аварии уточняется. На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС.

Позже в правительстве Ярославской области уточнили данные о пострадавших: 5 человек доставлены в больницу на машинах скорой помощи, еще 11 обратились самостоятельно.