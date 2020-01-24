Чита, 24 января, 2020, 09:18 — ИА Регнум. Неравнодушие забайкальских общественников к судьбе бездомной семьи с детьми, проживавшей в заброшенном здании без окон и дверей в Чите, привело к задержанию отца семейства. Как сообщаетИА «Чита.Ру» со ссылкой на правоохранителей, глава семейства находился в розыске из-за неявки в суд в назначенное время.

Цитата из видео Забайкалье. Бездомная семья

В полиции пояснили, что мужчина обвиняется по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и будет помещён в следственный изолятор по постановлению суда. В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что у отца есть ещё и другие судимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мужчину с четырьмя детьми обнаружил житель Читы, искавший свою потерявшуюся собаку. Бездомная семья несколько месяцев проживала в заброшенном здании без окон и дверей, греясь и готовя еду на костре. По данному факту сейчас проводятся проверки, а дети помещены в реабилитационный центр «Надежда».

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