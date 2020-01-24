Ярославль, 24 января, 2020, 09:11 — ИА Регнум. 13 сентября 2020 года в Ярославской области состоятся выборы депутата Госдумы России по 194 одномандатному округу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Голосование

Выборы пройдут в связи со сложением депутатских полномочий Александра Грибова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Грибов назначен заместителем руководителя аппарата Правительства РФ.

194 округ включает в себя Ярославль (кроме Красноперекопского и Кировского районов), а также Даниловский, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Тутаевский районы, часть Рыбинского и Ярославского.

В 2016 году в выборах участвовали 11 кандидатов. Ближайшими соперниками Александра Грибова тогда стали лидер коммунистов Александр Воробьев и на тот момент справедливоросс Сергей Балабаев. Также в выборах участвовали депутаты муниципалитета Владимир Зубков и Ярослав Юдин, депутаты облдумы Роман Фомичев и Андрей Потапов.