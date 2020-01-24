Ярославль, 24 января, 2020, 09:00 — ИА Регнум. Несколько серьёзных дорожных аварий парализовали движение в Ярославле. По данным сервиса «Яндекс-пробки», ситуация оценивается в 10 баллов.

Фото Евгении Ленц в группе"Жесть Ярославль» в ВК ДТП в Ярославле

Около 7 часов утра на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская произошло столкновение пассажирского автобуса и нескольких автомобилей. В результате оказалось почти полностью перекрыто направление движения в центр города. Чуть позже на том же Московском проспекте в районе улицы Наумова произошло ещё одно ДТП с участием автобуса.

Аварии произошли в час пик и на одной из самых загруженных магистралей города. В результате дорожная пробка на Московском проспекте растянулась практически от въезда в город до его центра.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Известно, что есть пострадавшие, но о их количестве и тяжести повреждений пока ничего не известно.