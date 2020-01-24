Улан-Удэ, 24 января, 2020, 08:44 — ИА Регнум. Полиция в столице Бурятии Улан-Удэ выявили факт жестокого обращения с детьми. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, об этом стало известно в ходе проверки семьи, состоящей на профилактическом учёте.

Сайт МВД по Республике Бурятия 03.мвд.рф Девочки рассказали, что с утра ничего не ели

Лейтенанта полиции Баяну Фёдорову насторожил факт, что мать двоих детей избегает встречи с ней. Придя к ней домой, она долго стучалась в дверь, пока не услышала детский голос. Ребёнок из-за запертой двери сообщил, что в доме холодно, с утра они с сестрой ничего не ели, а матери нет дома.

«Поняв, что ситуация грозит малолетним опасностью, инспектор Фёдорова вызвала службу МЧС, а также органы опеки и попечительства», — рассказали в ведомстве.

В доме они обнаружили двух девочек, старшей из которых было четыре года, младшей — год и девять месяцев. Кроме того, в квартире не было никакой еды, зато была антисанитария, а у старшей из девочек к тому же оказались воспалены пальцы рук — у неё впоследствии диагностируют обморожение.

Девочки были изъяты из семьи. Мать детей удалось разыскать и задержать спустя десять дней, 22 января. Выяснилось, что женщина является подсудимой по уголовному делу о краже.

«В 2019 году злоупотребляющая спиртным горожанка дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, но должных выводов не сделала», — подчеркнули в МВД.

В настоящее время сотрудники служб готовят документы для лишения женщины родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в республике более семисот семей находятся в социально опасном положении. В этих семьях, по данным министерства социальной защиты населения Бурятии, воспитываются 1670 детей.

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