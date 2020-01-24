Чита, 24 января, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Забайкальские школьники в рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» решили написать письма жителям блокадного Ленинграда. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, уже создано более 15 тысяч посланий.

Правительство Забайкальского края Акция «Блокадный хлеб» в Забайкалье

Правительство Забайкальского края Одно из писем жителям блокадного Ленинграда

«Молодое поколение должно знать и помнить свою историю и тех, кто внес вклад, приближая победу на фронте, в тылу, в блокадном Ленинграде. Письма, обращенные к людям военного времени, помогут нашим детям прочувствовать те события и сохранить память о той страшной войне», — пояснила автор инициативы, исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Правительство Забайкальского края Забайкальские школьники пишут письма «из будущего»

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. К настоящему времени в живых осталось всего 286 фронтовиков. В январе 2020 года Забайкалье присоединилось к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Её ключевым символом стал кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время осады многомиллионного города.

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