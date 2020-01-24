Новосибирск, 24 января, 2020, 07:39 — ИА Регнум. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила на своей странице в социальной сети Facebook несколько вариантов логотипа Молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023.

Скриншот со страницы facebook.com/anna.tereshkova

Она уточнила, что «утверждённого логотипа пока нет».

Под постом горожане активно комментируют варианты возможной символики чемпионата и предлагают свои.

«На мой взгляд, вся проблема в прямолинейном повествовательном стиле, нет харизмы и сибирской идентичности», — отмечают одни.

«Мне кажется, там должны быть клюшка и снежинка в качестве шайбы», — считают другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Новосибирске ведётся строительство коллектора в зоне нового ледового дворца спорта, который должен быть готов к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023.