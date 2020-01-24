Чита, 24 января, 2020, 06:58 — ИА Регнум. Житель Читы в ходе поисков своей пропавшей собаки наткнулся на бездомную семью. В бетонной коробке без окон и дверей в 30-градусный мороз обычным костром грелись пятеро: мужчина и четверо его детей (трое сыновей, 11, 10 и 6 лет, и трёхлетняя дочь). Об этом пишет ИА «Чита.ру». Как пояснил общественник Евгений Фёдоров, который помог семье перебраться в обычную квартиру, где бедствующие смогли помыться, поесть и переодеться в чистую одежду, в заброшенном здании семья вынуждена была жить с лета, но до ноября старшие дети ходили в школу и хорошо учились.

Цитата из видео «Ужасы наших детей» Найденные в Чите дети жили в заброшенном здании без окон и дверей, грелись у коста

Цитата из видео «Ужасы наших детей» Бездомная семья была вынуждена жить в заброшенном доме в Чите. Мылись из тазиков, воду грели на костре

«Они приехали из Александровского Завода. Судя по словам отца, они купили дом за средства материнского капитала. Но дом начал разрушаться. Была угроза, что детей заберут из семьи социальные службы. Они переехали в Читу. Но здесь столкнулись с массой сложностей, поэтому оказались в таких условиях», — сообщил Фёдоров.

После того как в интернете появилось видео с рассказом о случившемся «Ужасы наших детей», на призыв о помощи откликнулось много людей.

«Передают вещи, продукты, деньги. Дети к отцу относятся очень хорошо. Тянутся к нему. Поэтому наша задача — не допустить их разлуку», — добавил Фёдоров.

К проверке ситуации уже подключились следственные органы, прокуратура. В официальном сообщении сказано, что в ходе проверок будет дана оценка действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье, защите прав несовершеннолетних. Также инициированы мероприятия по реабилитации детей — оказанию психологической, медицинской, материальной помощи.

Знает о ситуации уполномоченный по правам ребёнка в Забайкальском крае Иван Катанаев. Он говорит, что детей у отца не собираются забирать.

Напомним, ранее редакция ИА REGNUM рассказала ужасающую историю двухлетней девочки, которая зимой 2018 года жила в лесной землянке под Ангарском (Иркутская область). Землянку в глухом лесу нашли коммунальщики, прибывшие в Ангарский район проверять теплотрассу. По некоторым данным, в таёжном жилище обитали мужчина, женщина и двухлетняя девочка.

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