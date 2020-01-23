Ярославль, 23 января, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России от Ярославской области Александр Грибов назначен заместителем руководителя аппарата Правительства России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Александр Грибов

Практически вся биография Гибова связана с политикой. Грибов являлся заместителем секретаря генсовета «Единой России». Он был одним из самых молодых депутатов Госдумы — ему 33 года. До избрания депутатом Александр Грибов работал заместителем губернатора Ярославской области. До этого избирался депутатом муниципалитета Ярославля от «Единой России».

Грибов женат, увлекается спортом, в частности участвует в любительских марафонских забегах.