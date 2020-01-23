Санкт-Петербург, 23 января, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Региональный референдум об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области можно было бы провести в 2021 году, одновременно с выборами в Государственную думу. Об этом заявил 23 января экономист Михаил Хазин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Г. Мурино Ленинградской области

По мнению Хазина, объединение двух соседних регионов следует из управленческой и экономической логики. «Сегодня реально наличие двух субъектов создает проблемы», — считает он.

Одна из «банальных» проблем, на его взгляд, это бюрократические препоны на пути строительства или управления объектами на границе двух регионов. «Когда это лес или болото, то ладно, а когда это живой город? Люди-то не видят этих границ, зато их очень хорошо видят бюрократы», — замечает Хазин.

Как сообщалось, областное отделение партии «Родина» 23 января предложило объединить два субъекта в «Санкт-Петербургскую губернию» со столицей в «Большом Петербурге», куда помимо самого города вошли бы Ломоносовский, Всеволожский и Гатчинский районы Ленобласти, а также Шлиссельбург, Кировск и Отрадное. Партия указывает, что «геттоизация» районов вроде Мурино или Кудрово на границе двух регионов очень скоро подвигнет их жителей требовать включить их в состав Петербурга при любых обстоятельствах.

Например, за несколько лет население Мурино выросло с 6 тыс. до 100 тыс. человек, по прогнозам, к 2030 году там будет официально зарегистрировано 165 тыс. человек — на 160 тыс. квартир, но в реальности число жителей составит почти полмиллиона.

«Это почти три Васильевских острова, и на сегодня в Мурино нет ни одной поликлиники. Сколько это будет продолжаться в таком состоянии — насколько у жителей хватит терпения? Они не хотя быть вторым сортом», — заявил председатель областного отделения «Родины» Валерий Шинкаренко.

Если же просто присоединить Мурино, Кудрово и Девяткино к Петербургу, то Ленобласть потеряет значительную часть своего населения, убежден он. При этом полмиллиона человек и так ежедневно мигрируют из Ленобласти в Петербург на работу, где и платят налоги.

Михаил Хазин отметил, что хотя политическое решение о возможном объединении двух регионов будет приниматься только в Москве, общественное мнение при этом тоже учитывают.

«Тема будущего Петербурга решаться будет. Поэтому я склонен считать, что наша задача как общественности в данном случае состоит в том, чтобы, условно говоря, организовать региональный референдум одновременно с выборами в Госдуму в 2021 году. Соответственно, мы за 2020 год должны поднять эту тему на уровень широкого общественного обсуждения», — считает Хазин.

Обращать внимание на заявления региональных чиновников в этом контексте он считает бесполезным, так как «чиновники до безумия боятся любых изменений», пока их не одобрит начальство.

«Пока политического решения не будет, они будут молчать. Что они при этом думают — вопрос совершенно неважный, они всё равно ничего не скажут. В этой ситуации их надо игнорировать», — убежден Хазин.