Ярославль, 23 января, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Троллейбусное депо № 1 в центре Ярославля находится в залоге у банка. Выписку из единого государственного реестра недвижимости об этом разместил в социальных сетях пользователь «кот Валера», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбусное депо № 1

Согласно документу, заложен и сам земельный участок, и расположенные на нем здания. Срок ипотеки — с апреля 2019 года по август 2024 года. Выписка получена 23 января 2020 года, то есть ипотека является действующей. Договор заключил владелец участка, принадлежащий мэрии города «Яргорэлектротранс» и банк «ВТБ». Информацию о кредитном соглашении городские власти распространяли в январе 2019 года. Кредит в размере 73 млн брался для приобретения новых троллейбусов.

Пикантность ситуации в том, что «Яргорэлектротранс» заключил инвестиционное соглашение с компанией «Перспектива», предметом которого стал все тот же участок троллейбусного депо. Если здания в залоге, значит, их нельзя сносить. Между тем от сотрудников депо поступает информация о планируемом сносе.

«Перспектива» должна строить там жилье, а взамен обещает решить ряд проблем предприятия. Как будет реализован инвестпроект, если земля находится в залоге? Означает ли это, что банк является частью сделки? Не является ли залог способом отчуждения по сути городского имущества? Ответов на эти вопросы пока нет.

Инвестиционное соглашение с «Перспективой» не было представлено мэрией Ярославля общественности. Наверное, у ярославцев возникало бы меньше вопросов, если бы процедура отчуждения депо была открытой. ИА REGNUM запросило документ в мэрии Ярославля еще месяц назад, однако ответ на запрос не получен, что является нарушением закона о средствах массовой информации.