Чебоксары, 23 января, 2020, 18:43 — ИА Регнум. В Канашском районе Чувашии обнаружили белую сову. Данный вид встречается на территории республики во время зимних кочевок в поисках корма очень редко, за последние 20 лет полярная сова отмечена всего три раза. Сфотографировать вид в пределах республики удалось впервые 21 января, сообщает минприроды Чувашии.

Минприроды Чувашии Белая сова

В 2010 году белая сова была включена в Красную книгу Чувашской Республики.

«Я изучаю птиц в Чувашии уже более 20 лет, но встретил белую сову впервые. Даже в экспедициях в тундровой зоне не удавалось её увидеть. Для меня это 320-й вид птиц, встреченный на территории России», — прокомментировал заместитель руководителя дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий минприроды Чувашии кандидат биологических наук Геннадий Исаков.

В этом году в Чувашии для сов хорошие условия для зимовки: мало снега и много мышевидных грызунов — основного корма сов в средних широтах.

Свое название «белая» вид получил из-за окраски оперения, а синоним «полярная» — из-за того, что обитает в тундровой зоне за полярным кругом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, залёт краснокнижных птиц в Чувашию — явление достаточно редкое. Так, в 2009 году в Чувашии оказалась пара розовых фламинго, а в 2010 году — целая стая белоголовых сипов — падальщиков. Злые языки тут же связали случайный залёт с предстоящей сменой власти (первого президента Чувашии Николая Федорова сменил на посту Михаил Игнатьев) и посчитали знамением. Напомним, в 2020 году истекает второй срок полномочий главы республики Михаила Игнатьева.

Читайте также: Фламинго, падальщики и птичья «Санта-Барбара» в Чувашии: фотогалерея