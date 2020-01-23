Тамбов, 23 января, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в ходе сегодняшнего рабочего визита оценил процесс реализации в Тамбовской области национальных проектов «Образование» и «Наука» на примере города Мичуринска, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

23 января Щеголев посетил Тамбовскую область с рабочим визитом. В Мичуринске глава администрации области Александр Никитин представил полпреду тамбовский опыт кооперации образования, бизнеса и предприятий АПК для успешного выполнения задач, поставленных в нацпроектах.

В Тамбовской области особое внимание уделяется подготовке кадров под реальные потребности экономики. В регионе создается модель многоступенчатого агробизнес-образования. Дети начинают знакомиться с азами профессий буквально с детского сада, подробно изучают профильные предметы в школе, а затем в техникумах, колледжах и вузах. Повышение конкурентоспособности профессионального образования — главная задача федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». И ее в области успешно реализуют.

Весомый акцент делается на высшем образовании. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин возглавил рабочую подгруппу по направлению «Высшее образование» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Образование и наука». Один из подразделов подготовленного доклада о высшем образовании, который будет представлен в первых числах февраля на совместном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, касается эффективных механизмов обеспечения соответствия государственного заказа на подготовку кадров с высшим образованием потребностям регионов и ключевых работодателей. Кроме того, в докладе рассматривается вопрос обеспечения региональных рынков труда кадрами с высшим образованием.

Работу Тамбовской области в этом направлении как раз и оценил сегодня полпред. Ему представили научно-технологический потенциал Мичуринского государственного аграрного университета и в целом наукограда Мичуринска. Игорь Щеголев и Александр Никитин посетили учебное хозяйство «Роща» МичГАУ и Федеральный научный центр им. И. В. Мичурина. Здесь высокий гость пообщался с мичуринскими учеными и познакомился с их передовыми разработками. Мичуринский государственный аграрный университет — один из ведущих вузов региона, который готовит кадры для сельского хозяйства. Студенты МичГАУ уже на первых курсах под руководством опытных наставников активно участвуют в научной жизни. Исследовательская работа в университете охватывает девять отраслей науки по 43 комплексным темам.

«Уникальные разработки мичуринских ученых широко известны не только в нашей стране, но и далеко за её пределами. На примере Мичуринска и Мичуринского района мы видим, что взаимодействие образования, науки и производства приносит весомые результаты. В прошлом году здесь открыта Школа фермера-садовода, где сконцентрированы самые лучшие технологии ведения садоводства и ягодоводства. Этим технологиям обучаются садоводы со всей России», — рассказал Александр Никитин.

Игорь Щеголев побывал в научных лабораториях учхоза «Роща». Одна из них — научно-исследовательская проблемная лаборатория «Биофотоника». Здесь проводятся исследования воздействия света на растения, создается научная база экологически безопасных энергосберегающих агротехнологий, повышающих эффективность сельскохозяйственного производства методами и техническими средствами биофотоники. Ведется разработка нового генетического материала для садоводства. В лаборатории молекулярно-генетического анализа для совершенствования плодовых и ягодных культур используют ДНК-маркеры.

Полпред пообщался с молодыми учеными и пожелал им удачи в дальнейших разработках. А уже на выставке в Федеральном научном центре имени И. В. Мичурина он смог оценить, как научные разработки применяются на практике. На стендах были представлены новые сорта яблок и ягод, образцы продуктов переработки, которые относятся к здоровому питанию. Высокого гостя также познакомили с передовыми технологиями возделывания агрокультур и защиты растений. Игорь Щеголев высоко оценил научную платформу наукограда Мичуринск, разработки которого являются гордостью отечественной сельскохозяйственной науки.

Также представитель президента посетил строительную площадку высокотехнологичного тепличного комплекса «Мичуринский» площадью 30 гектаров, где сейчас завершается первый этап строительства. В настоящее время здесь заканчиваются работы по остеклению теплиц, монтажу и подключению систем отопления, газовых магистралей. Проводится проверка и наладка всех подключенных коммуникаций. В марте 2020 года планируется ввод в эксплуатацию рассадного отделения.

Александр Никитин считает этот проект значимым для региона, так как с выходом тепличного комплекса на полную мощность Тамбовщина получит стопроцентную самообеспеченность свежими овощами, 1500 новых рабочих мест, налоги в бюджет. Общий объем инвестиций в тепличный комплекс «Мичуринский» составит 20 миллиардов рублей. Третий этап проекта предполагается завершить в 2021 году.