Ярославль, 23 января, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля продлила на три года резервирование земель для строительства автомобильной дороги от Толбухинского моста до проспекта Фрунзе с транспортными развязками. Постановление об этом подписал мэр Ярославля Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Ярославле этот проект известен как «Карабулинская развязка» еще с советских времен.

Эскиз Карабулинской развязки

Это значит, что владельцам земельных участков в границах резервирования не выдадут разрешения на строительство новых объектов, муниципальные земли не могут быть проданы или переданы в частные руки.

Процедура продления резервирования стандартна. Предыдущее постановление было датировано 2016 годом. Тогда власти всерьез собирались строить дорогу и даже заказали актуализацию проекта стоимостью более 200 млн рублей. Однако подрядчику мэрия так и не заплатила, в результате чего он обратился в арбитражный суд с иском о взыскании денег. Сейчас будущее проекта не определено.