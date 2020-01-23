Тамбов, 23 января, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Во время рабочего визита в Липецкую область президент РФ Владимир Путин отметил положительный опыт Тамбовской области по созданию «семейного МФЦ». Об этом главе государства рассказала директор тамбовского «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Надежда Малышкина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Во время своего визита в Липецкую область президент РФ Владимир Путин обсудил актуальные вопросы с представителями общественности. На встрече побывала и эксперт ОНФ, директор тамбовского областного учреждения «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Надежда Малышкина, которая рассказала главе государства о работе «семейного МФЦ».

«Это учреждение, в которое может обратиться любая семья с детьми по любым вопросам. Мы принимаем семью, определяем ее проблемы, выдаем им маршрутную книжку и направляем к специалистам, которые непосредственно будут работать с семьей», — поделилась Надежда Малышкина.

По ее словам, за все время существования «семейного МФЦ» в тех семьях, с которыми работали специалисты, не было ни одного развода или отказа от ребенка.

«Мы предлагаем всем регионам изучить наш опыт и создать у себя такие «семейные МФЦ», — сказала эксперт ОНФ.

«Хорошая идея, замечательная», — отметил Владимир Путин и предложил протиражировать этот опыт в другие регионы.

Многофункциональный центр оказания комплекса услуг семьям и детям начал работать в 2010 году в Тамбове. Он создан в рамках реализации областной программы «Право ребенка на семью» при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В МФЦ работают психологи, дефектологи, логопеды, юрисконсульты, различные специалисты. Немаловажно, что жители отдаленных территорий области могут получить онлайн-консультации. Для ряда категории граждан (многодетные, малообеспеченные, приемные семьи, родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и др.) услуги оказываются бесплатно.

Обратиться за помощью в «семейный МФЦ» могут как родители, так и дети. Также центр является методической площадкой для специалистов образовательных учреждений области. Для них проводятся различные мероприятия по вопросам обучения и развития детей.

В 2019 году услугами «семейного МФЦ» воспользовались около 10 тысяч человек, большая часть из них (5370) — дети.