Калуга, 23 января, 2020, 23:02 — ИА Регнум. 54-летний житель Калуги подозревается в применении насилия в отношении судебного пристава в служебном кабинете регионального управления ФССП. Об этом 23 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

По версии следствия, обвиняемый находился в кабинете судебного пристава-исполнителя, где в отношении него составляли протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов. Желая избежать наказания, мужчина хотел сбежать. Второй судебный пристав, находившийся в кабинете, преградил ему выход. Мужчина схватил пристава за форменное обмундирование, и между ними завязалась борьба, в ходе которой приставу были причинены телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сказала Искрина Лепёхина.