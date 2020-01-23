Волосово, Ленинградская область, 23 января, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Волосовском районе Ленинградской области в ходе земляных работ по прокладке газопровода обнаружены человеческие останки и украшения, датированные XIV—XV веками. Об этом сообщает 23 января пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба правительства Ленобласти Место находки в Ленобласти

Археологи Института истории материальной культуры РАН уже изучили захоронения, обнаруженные в деревне Большое Кикерино. Как установлено, тела умерших были захоронены по обряду в грунтовых ямах глубиной 1−1,5 метра и украшены ювелирными изделиями.

Среди найденных в месте захоронения предметов особую ценность представляют два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка с изображением фантастического животного, фрагмент круговой керамики, а также железный гвоздь, предположительно, от гробовища.

«Выявленный объект археологического наследия содержит важную информацию о погребальном обряде, антропологическом типе, этническом составе, материальной и духовной культуре населения Ижорской возвышенности в эпоху развитого и позднего Средневековья», — отметили в областной пресс-службе.

Археологический памятник «Большое Кикерино 2. Грунтовый могильник» поставлен на учет комитетом по культуре Ленинградской области и внесен в список выявленных объектов культурного наследия.

Рабочие продолжили прокладку газопровода по другому маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, главной находкой археологического сезона 2019 года в регионе стала свинцовая печать, датируемая временем Новгородской республики. Ее нашли в крепости Копорье в Ломоносовском районе Ленинградской области.