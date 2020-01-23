Ярославль, 23 января, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Новый участок Осташинского кладбища в Ярославле должны открыть в мае 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат муниципалитета Анатолий Каширин.

City-yaroslavl.ru Строительство Осташинского кладбища

23 января депутаты побывали на кладбище после информации о том, что строительство не завершено до сих пор. Согласно контракту, новый участок должны были сдать 31 октября. При этом жители города сейчас вынуждены хоронить своих близких на временном погосте в Селифонтово за 25 километров от города.

«Честно говоря, я думал, будет хуже. Когда были там последний раз осенью, полагал, что подрядчик откажется от работ. Сейчас выполнен большой объем по планировке участка, прорыты канавы для водоотведения. На конец мая кладбище должно заработать. Что касается задержки, то подрядчик ссылается на осенние дожди и проблемы с прохождением госэкспертизы проекта. Работы начались только в августе», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMАнатолий Каширин.

По словам Анатолия Каширина, городские власти планируют и дальше расширять Осташинское кладбище. Под это запланирован еще один участок площадью около 70 тыс квадратных метров. Он примерно равен участку, на котором работы ведутся сейчас. Правда, это решит проблему лишь на несколько ближайших лет.