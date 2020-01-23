Малоярославец, Калужская область, 23 января, 2020, 17:57 — ИА Регнум. В Калужской области обманутые дольщики двух домов на улице Парижской Коммуны в городе Малоярославце, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, в 2020 году получат квартиры. Об этом 23 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Admoblkaluga.ru Дом для обманутых дольщиков в Малоярославце

По данным ведомства, уже подписано соглашение с инвестором ООО ПКФ «Строймаркет» для решения проблем участников долевого строительства. Гражданам будут предоставлены квартиры в другом многоквартирном жилом доме, который сейчас строится в Малоярославце на улице Московской. В настоящее время с будущими новосёлами заключаются договоры участия в долевом строительстве.

Чтобы завершить строительство проблемных домов, привлекаются инвесторы, и в счёт предоставления компенсационных участков происходит смена застройщиков в рамках процедуры банкротства. Одновременно принят закон, предусматривающий бесплатное предоставление земельных участков, подчеркнули в отраслевом министерстве.