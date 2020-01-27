Вашингтон, 27 января, 2020, 07:05 — ИА Регнум. 15 января оказалось не только днем сенсационного заявления российского президента Владимира Путина. В этот же день США и Китаю удалось договориться о прекращении торговой войны. Надолго ли затянется это перемирие, рассуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По новым договоренностям, подписанным в Вашингтоне, Китай обязуется купить американских товаров на сумму около 200 млрд долл. и тем самым несколько выровнять торговый баланс, который складывался долгое время не в пользу Вашингтона. Впрочем, однозначной стратегической победой США такой результат признать нельзя, как бы ни пытался преподнести его именно таким образом американский президент США Дональд Трамп.

Дело в том, что исходно США планировали добиться контроля над китайской сферой высоких технологий и даже напрямую включали данный пункт в текст предлагаемых Пекину соглашений. Теперь же, когда Пекин подписал договоренности с США без возможности последним управлять скоростью развития Китая, проблема борьбы китайской и американской экономик очень скоро вернется на круги своя.

Читайте статью Владимира Павленко «Надолго ли перемирие в китайско-американской тарифной войне?».