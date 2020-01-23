Ярославль, 23 января, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Долг теплоснабжающих организаций Ярославской области за газ по итогам 2019 года (без учета ТГК-2) вырос на 299 млн рублей и составил на 1 января 3 млрд 202 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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А вот правительство Ярославской области, напротив, заявляет о снижении долга. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.

«Просроченная задолженность за газ по итогам 2019 года сократилась на 618,4 миллиона рублей. На 1 января 2020 года план ее погашения, подписанный в феврале 2018-го, выполнен на 107 процентов. Она составила 1,69 миллиарда рублей вместо предусмотренных графиком 1,82 миллиарда», — сообщает портал правительства Ярославской области.

Видимо, «Газпром» и власти говорят о разных долгах — общей задолженности и просроченной. Так в результате реорганизации МУП «Теплоэнерго» Рыбинска в ООО «Рыбинская генерация» долги «Теплоэнерго» перешли на новое предприятие, потеряв статус «просроченной задолженности». Общий же долг предприятий ЖКХ за год вырос.

Так или иначе, но региону так и не удается выполнить соглашение с «Газпромом» о погашении долгов в течение 5 лет. Судя по материалам сайта «Газпром межрегионгаз Ярославль», снизить долг удалось лишь в 2018 году, и лишь на 1 млн рублей.